شكرا لقرائتكم خبر عن أعلام مصر والأسر السويفية يحتفلون بانتصارات أكتوبر في ميدان الشهيد محمد هارون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد آلاف من المواطنين من مختلف أنحاء مراكز المحافظة على ميدان الشهيد محمد هارون «الزراعيين سابقا» بمدينة بنى سويف للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وكانت اولى المفاجات توافد الأسر السويفية والشباب حاملين أعلام مصر وسط أجواء سيطرت عليها البهجة واستعادة روح الانتصارات.

وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية في ميدان الشهيد محمد هارون صائد التكفيرين في سيناء.

وانتهز المرشحون للانتخابات مجلس النواب فرصة الاحتفال بنصر اكتوبر وحشدوا انصارهم في ميدان الشهيد محمد هارون، وهتفوا بنحبك يا سيسى، والتقطوا صورا مع العديد من المواطنين .

وعادت الاعلام المصرية ترفرف في الميدان مرة أخرى وقال النائب على بدر عضو مجلس النواب، ان اللافت للنظر هو نزول اسر سويفية إلى ميدان الشهيد محمد هارون، مسقط راس ثورة 30 يونيه في بنى سويف، وقال ان اهل بنى سويف كلهم يثمنون الاستقرار الذي تشهده البلاد في عهد الرئيس السيسى

وقال النائب عبدالرحمن برعى، عضو مجلس النواب، ان ميدان الزراعيين والذى شهد ثورة 30 يونيه، تم تغيير اسمه إلى ميدان الشهيد العقيد محمد هارون بن مركز بنى سويف ومن قرية الشيخ هارون، ومعروف ان الشهيد هارون كان ضابطا في سيناء وكانت شهرته معروفة بانه صائد التكفيريين، مشيرا إلى ان هؤلاء الشهداء هم سبب في استقرار الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسى.

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