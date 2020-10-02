شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف الأقصر تفتح مسجدان بعد تطويرهما بمركز اسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت مديريه اوقاف الاقصر، اليوم الجمعة عدد (2) مسجد افتتاحا رسميا وهى من المساجد التي التى الانتهاء من بنائها بالجهود الذاتيه وهى مسجد ال البيت بقرية الشيخ احود بقريه اصفون بمركز ومدينه اسنا، وقد ألقى خطبه الجمعه فيه، الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير عام المديرية مسجد الطاهر بالزينيه قبلى بمركز ومدينة الزينيه .

وقد ألقى خطبة الجمعه فيه الشيخ صلاح نورصلاح نور وكيل المديرية وذلك بحضور كلا من الشيخ عبدالستار ابراهيم رئيس قسم شؤون القران الكريم بالمديريه والشبخ ناصر سبداحمد شرقاوى رئيس قسم الارشاد الدينى بالمديربه والشيخ على صديق امير مدير ادارة اوقاف الزينيه والشيخ إبراهيم سليم مدير اداره أوقاف اصفون، والشيخ حسن الأمير مدير اداره أوقاف إسنا والشيخ عبدالرحيم محمد أحمد مدير اداره أوقاف حاجر كومير وقيادات الدعوه باداره أوقاف اصفون واسنا وحاجر كومير، ولفيف من المواطنين والقيادات التنفيذيه والدينيه والشعبية وأعضاء مجلس النواب النائب عبدالرازق زنط والنائب وائل زكريا الأمير، عضو مجلس الشبوخ

وقد كانت الخطبه بعنوان ( متطلبات الولاء والانتماء للوطن ) وقد أشار فيها العلماء إلى أن رساله الإسلام عظيمه وأنها تعنى بالجانب السلوكى لأن هذا الجانب له أهميته في المجتمع المصرى وان هذا الوطن له فضل عظيم واننا يجب أن نحافظ عليه بكل غال ونفيس والناظر إلى المساجد التي قامت المديرية افتتاحها سابقا يجد بأنها في أماكن مختلفة ومتنوعة وان دل هذا فإنما يدل على مدى الحرص الذي توليه وزاره الأوقاف ممثله في مديريه أوقاف الاقصر وكذلك رواد المساجد وأبناء المحافظه في بذل الغالى في سبيل انشاء المساجد وتعميرها وتشييدها لكى تقوم بدورها المنشود الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لها وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح والسعادة .