شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض نقص فيتامين «د» عند النساء: قلق واكتئاب وتغيرات في المزاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فيتامين (د) هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يتم تخليقه عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس، وهو موجود في عدد صغير فقط من الأطعمة، ولذلك تتأثر الصحة العامة عند نقصه في الجسم وخاصًة صحة النساء، ويتم تخليق فيتامين (د) في الجسم عند التعرض لأشعة الشمس، ويوجد في عدد محدود من الأطعمة، والمنتجات المدعمة مثل الحليب، ومن المعروف أن فيتامين (د) يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم من الغذاء والمكملات الغذائية لدعم صحة خلايا العظام.

ويلعب فيتامين (د) دورا في جهاز المناعة، ويقلل من الالتهاب الذي يمكن أن يؤدي إلى مرض مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والسرطان، كما ينظم ضغط الدم ويدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ويمكن أن يسبب نقص فيتامين (د) لدى النساء، الإنهاك والتغيرات في المزاج، وقد لا يكون لدى العديد من الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (د) أي أعراض أو قد يستمرون لسنوات طويلة دون التعرض لأعراض، ويمكن أن تكون اعراض نقص فيتامين (د) عند النساء غامضة وقد تتغير بمرور الوقت، وتشبه أعراض مجموعة واسعة من الأمراض.

وتشمل بعض أعراض نقص فيتامين (د) عند النساء ما يلي: ترقق العظام أو هشاشة العظام أو كسور العظام المتكررة، ضعف العضلات، لا سيما إذا كان هناك تغيير غير مفسر في قوة العضلات، التغيرات في المزاج، فالأشخاص الذين يعانون من نقص هذا الفيتامين تحديدا يعانون من القلق أو الاكتئاب، الألم المزمن، حيث يلعب فيتامين د دورًا رئيسيًا في دعم صحة العظام والعضلات والخلايا، الإرهاق، حتى مع النوم بشكل كافي، وانخفاض القدرة على التحمل.

كما أن اختفاء الأستروجين لدى النساء بعد سن اليأس، له تأثير سلبي على إنتاج المعادن وذلك نتيجةً للانخفاض في إنتاج ثنائي هيدروكسي الفيتامين 1،25 D والانخفاض في كمية المُسْتقبِلات لثنائي هيدروكسي الفيتامين 1،25 D، ويؤدي الانخفاض في مستوى ثنائي هيدروكسي الفيتامين 1,25 D ونشاطه، إلى زيادة نشاط الغدة الدرقية وتعزيز عمليات تفتيت العظام، مما يؤدي إلى هشاشة العظام لدى النساء في هذا السن، لذلك ينصح بتناول فيتامين د.

وقالت د. الشيماء أحمد عويلة استشاري الروماتيزم وآلام المفاصل، والحاصلة على الدكتوراه في الروماتيزم والمناعة الإكلينيكية بطب قصر العيني، إن بعض المواطنين يعانون أعراضا منها الشعور بالإرهاق بشكل مستمر من أقل مجهود، واضطراب في الحالة المزاجية خاصة لدى السيدات، وتساقط الشعر، وعدم القدرة على النوم، وألم في العظم دون سبب، بالإضافة لضعف المناعة والتعرض لنزلات البرد المتكررة.

وشددت على أهمية أوسوفورتين، لأن نقص فيتامين د يعرض صاحبه لهشاشة في العظام بالإضافة لكثير من أمراض العظام، كما أنه يقوي المناعة في مواجهة فيروس كورونا، لأنه يساعد على إنتاج «الخلايا الضامة»، ويحمي من الإصابة ببعض أنواع السرطان، لأن دراسات كتير أثبتت أن نقصه يعرض الجسم لتكاثر الخلايا السرطانية في الدم ويزيد خطر الإصابة بالمرض مع الوقت.

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وتابعت: المرضى يذهبون غالبا لأطباء العظام، لكن في النهاية التشخيص يكشف أنهم مصابون بنقص فيتامين (د)، لأنه صعب الحصول عليه إلا من الشمس فقط من خلال التعرض المباشر لها لمدة 30 دقيقة في وقت معين، على أن تكون الأذرع والقدمين مكشوفين تماما، وهذا صعب إلى حد ما، غير أن فيتامين (د) نسبته بسيطة في الأكل مثل «السالمون وصفار البيض»، ونصحت بـضرورة تناول أوسوفورتين يوميا بعد الغذاء لمدة 3 أشهر لنقص فيتامين د، أو كل يومين أو ثلاث للوقاية.

وأوضحت، الفارق بين «د.2» و«د.3»، منوهة أن الإثنين لهما نفس التأثير، لكن الفارق أن «د.2» مصدره نباتي، أما «د. 3» مصدره من الشمس، ولكن الاثنان متشابهان في تحويل بإنزيمات الكبد للنوع النشط في الجسم وهو «الكوليسترول».