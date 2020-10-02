شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة عين شمس يشاركون في احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شارك طلاب اتحاد جامعة عين شمس، اسرة من اجل مصر المركزية، اللجنة النقابية للعاملين بالمستشفيات الجامعية، اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة، في احتفالات الذكرى ال ٤٧ لانتصارات اكتوبر المجيدة بمنطقة المنصة بمدينة نصر، دعما للدولة المصرية ولفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلاب جامعة عين شمس يشاركون في احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.