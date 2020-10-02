شكرا لقرائتكم خبر عن شرط هام لصرف منحة الـ500 جنيه ورابط التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ستستمر في صرف منحة الـ 500 جنيه للمتضررين من فيروس كورونا المستجد حتى نهاية العام الجارى 2020، استجابة منها لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح سعد، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الجمعة، أنه سيتم فتح التسجيل عبر: مجلس الوزراء وموقع وزارة القوى العاملة عبر هذا الرابط ، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء سيمد القوى العاملة بقاعدة البيانات اللازمة لتوضيح وضع العمال المستحقين لتلك المنحة.

وقال سعد: "باب التسجيل لسه مفتحش.. بس يا ريت اللي يسجل يكون الموبايل صالح، لأنه سيحصل على رسالة SMS عبر الهاتف، وهي الشرط للحصول على المنحة".

خطوات صرف منحة الـ 500 جنيه:

1- ترسل وزارة الاتصالات رسالة SMS على الهاتف المحمول المسجلة باسم المستفيد بمواعيد الصرف.

2- توزيع المستفيدين على مجموعات في كل دفعة من الدفعات الثلاث خلال المرحلة.

3- تحديد 5 أيام لكل دفعة لإجراء عملية الصرف.

4- يتم صرف الـ500 من خلال كارت ATM الذي تسلمه العامل المستحق للمنحة في بداية المرحلة الثانية.

5- يتم الصرف من خلال 14 ألف ماكينة صراف آلي على مستوى الجمهورية.

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6- تفعل كارت ATM تلقائيا ليكون جاهزًا للصرف، بعد وصول رسالة بـ24 ساعة.

7- تحدد وزارة القوى العاملة، يومين للمتخلفين عن الصرف في كل دفعة.

يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة بحث إمكانية مد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقدرة بـ500 جنيه حتى نهاية العام الحالي خاصة قطاع السياحة، وذلك خلال افتتاحه مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد.​