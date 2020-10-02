شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس مائل للحرارة السبت .. والعظمى 32 والرطوبة 73% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غداً السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح نشطة على جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس .

وهناك أمطار خفيفة ( 20 % تقريباً ) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً ( 20 % تقريباً ) على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد قد يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة .

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد حتي شمال الصعيد يتأثر بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بإمتداد منخفض السودان الموسمي .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 73 – 28 )، السواحل الشمالية ( 80 – 45 )، شمال الصعيد ( 50 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 25 – 14 ) .

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «32– 23»، الإسكندرية «29 – 21»، قنا «37- 25»، الأقصر «40– 26»، أسوان «41 – 28» .