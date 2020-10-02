شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يشاركون في حفل انتصارات أكتوبر بميدان المحطة بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الآلاف من المواطنين بالحفل الذي أقامه حزب «مستقبل وطن» بمحافظة قنا، في إطار الاحتفالات بنصر أكتوبر العظيم الذي أقيم بميدان المحطة بمدينة قنا

احتفالات اكتوبر بقنا

وشهد الحفل عددًا من الأغاني الوطنية وقيام منظمي الحفل بتوزيع الأعلام على المواطنين، إضافة إلى توافد العديد من مرشحى مجلس النواب عن الحزب والقائمة الوطنية بمحافظة قنا ومؤيديهم إضافة إلى مشاركة معظم القبائل في الحفل.

احتفالات اكتوبر بقنا

احتفالات اكتوبر بقنا

وفى سياق متصل، نشرت الأجهزة الأمنية قواتها بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية لتأمين الحفل، إضافة إلى إغلاق الشوارع الجانبية لميدان المحطة ووضع الحواجز الحديدية لمنع مرور المركبات والسيارات بسبب الازدحام.

احتفالات اكتوبر بقنا

احتفالات اكتوبر بقنا