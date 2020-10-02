شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المواطنين بالشرقية يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر ودعم مسيرة البناء والتنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد ألاف المواطنين وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والقوي السياسية بمحافظة الشرقية، مساء الجمعة، أمام قصر ثقافة الزقازيق وديوان عام المحافظة، للإحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ودعم الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، لإستكمال مسيرة البناء والعطاء والتنمية.

حيث تم إعداد منصة كبيرة أمام قصر الثقافة بالزقازيق، والتي تم تجهيزها بمكبرات الصوت والأضواء في إطار الاستعداد لإحياء الحفل من قبل عدد من المطربين، فضلا عن وضع البالونات الضخمة أمام ديوان عام المحافظة لتزيين المنطقة المقام بها الاحتفالية، وسط تشديدات أمنية لتأمين الاحتفالات.

فيما ردد الحضور الهتافات المؤيدة للدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي، منها «تحيا مصر.. بنحبك يا سيسي.. يحيا الجيش المصري»، رافعين لافتات مدون عليها عبارات «لا للإخوان.. لا للإرهاب.. لا للخونة.. لا للجماعات الإرهابية»، كلنا معاك يا سيسي، وتفاعل الأهالي مع الاغاني الوطنية، رافعين الإعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.