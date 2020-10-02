أهالى الإسماعيلية يشاركون باحتفالات ذكرى نصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس على أنغام السمسمية .. صور

ورفع المشاركون فى الاحتفالية صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمطالبته باستكمال مسيرة المشروعات والتنمية.

وحمل عدد من المشاركين لافتات معادية لجماعة الإخوان الإرهابية، ولافتات تحى ذكرى الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن الغالى مصر من القوات المسلحة والشرطة.

وتشهد الاحتفالية تواجد سيارة إسعاف وسيارة للحماية المدنية، وانتشار مكثف لرجال المرور، لتسهيل حركة المرور والسيارات على طريق الحرية لمنع إعاقة حركة السير وتنظيم دخول المواطنين.