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شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى الإسماعيلية يشاركون باحتفالات ذكرى نصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس على أنغام السمسمية .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة الإسماعيلية احتفالات حاشدة بمنطقة الغابة أمام جامعة قناة السويس بمناسبة حتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر ودعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى وبمشاركة الأحزاب السياسية، على أنغام السمسمية.
ورفع المشاركون فى الاحتفالية صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمطالبته باستكمال مسيرة المشروعات والتنمية.
وحمل عدد من المشاركين لافتات معادية لجماعة الإخوان الإرهابية، ولافتات تحى ذكرى الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن الغالى مصر من القوات المسلحة والشرطة.
وتشهد الاحتفالية تواجد سيارة إسعاف وسيارة للحماية المدنية، وانتشار مكثف لرجال المرور، لتسهيل حركة المرور والسيارات على طريق الحرية لمنع إعاقة حركة السير وتنظيم دخول المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر أهالى الإسماعيلية يشاركون باحتفالات ذكرى نصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس على أنغام السمسمية .. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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