شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات حاشدة فى شوارع القاهرة بذكرى نصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتشد مئات المواطنين فى احتفالات شعبية بشارع الخليفة المأمون وعدد من شوارع القاهرة، للاحتفال بالذكرى 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ودعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظم المواطنين مسيرات بالسيارات رافعين الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسى وكذلك اللافتات المنددة بالإرهاب وجماعة الإخوان الإرهابية.

ووجه أحد المحتفلين رسالة للإرهاب قائلا: "هو ده الشعب المصرى، وهى دى مصر، وتحيا مصر، واحنا بنوصل رسالة لمحمد على "الخمورجي" ومعتز مصر وكل الإخوان الإرهابيين هى دى مصر بجميع مؤسساتها نسيج واحد لغاية يوم الدين.. وهى دى مصر".

يذكر أنه احتشد عدد كبير من المواطنين بمنطقة المنصة بمدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث توافد المواطنين من المحافظات على المنصة للمشاركة فى هذا الحفل الكبير.

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ومن المقرر أن يشارك فى حضور الحفل الفنانين، مصطفى حجاج وعدوية وهشام عباس ومحمد فؤاد وحكيم وفرقة المدفعجية وبوسي وأحمد عصام.