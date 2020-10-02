شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 14762 مشروعا بتكلفة 2207.3 مليار جنيه.. إنجازات عهد السيسى بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنجازات عديدة تحققت فى مصر خلال السنوات الأخيرة، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منصب الرئاسة، وذلك فى ظل دعم ومساندة الشعب المصرى لمسيرة وخطة البناء والتنمية التي تنفذها الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى، فهناك إنجازات ملموسة على الأرض بمختلف المجالات، سواء ملف تطوير العشوائيات أو شبكة الطرق والكبارى والمحاور، والكهرباء، وفى مجال الإسكان ودعم الدولة للإسكان الاجتماعى لصالح محدودى الدخل، وإنشاء مدن جديدة.

وخلال 6 سنوات مضت من فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، (يونيو 2014- يونيو 2020)، تم الانتهاء من نحو 14762 مشروعاً منذ 2014 وحتى 30/6/2020، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 2207.3 مليار جنيه مصرى، كما يتم تنفيذ نحو 4164 مشروعاً بتكلفة تقديرية تبلغ 2569.8 مليار جنيه مصرى.

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