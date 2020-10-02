شكرا لقرائتكم خبر عن طفل بالزى العسكرى يرفع علم مصر بالشرقية احتفالا بنصر أكتوبر ودعم الرئيس والدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتدي طفل من محافظة الشرقية، لديه 10 سنوات، الزي العسكري، تعبيرًا عن فرحته بالاحتفالات التي تعم أرجاء مصر بمناسبة ذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية، ورافعاً علم مصر، حيث أقيمت في المحافظة احتفالية شارك فيها الآلاف من مؤسسات المجتمع المدني وقيادات الأحزاب بجميع المراكز والوحدات الحزبية وذلك أمام ديوان عام المحافظة بمدينة الزقازيق.

وقام المشاركون برفع أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرددين عدداً من الهتافات "تحيا مصر.. يحيا السيسي".

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وشارك في الاحتفالية مجموعة من الفنانين من ابناء المحافظة في مقدمتهم نقيب الموسيقيين بالمحافظة الفنان خالد بيومي وحلمى عبد الباقي والذين قاموا بغناء الأغاني الوطنية التي حمست مشاعر المواطنين ودفعت بهم الى الاحتفالية لتأكيد دعمهم للرئيس السيسي.

وكان عدد من الأحزاب السياسية، دعوا كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.