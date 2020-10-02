شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية حاشدة بذكرى نصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس فى أسيوط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الآلاف من مواطنى محافظة أسيوط، اليوم الجمعة، بالاحتفال بالذكرى 47 لنصر أكتوبر العظيم ودعم الرئيس السيسى والدولة المصرية، بعدد من ميادين المحافظة، حيث شهدت المحافظة تنظيم احتفالية للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر الشاهدة على عزة وكرامة المصريين بمشاركة وتنظيم الأحزاب السياسية بميدان أم البطل الذى حمل العديد من اللافتات وسط أجواء احتفالية كبيرة على الانعام الوطنية وفرقة الموسيقى العربية ورقصات التنورة وحضور حاشد من المواطنين.

ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات حتى مساء اليوم ويرافقها احتفالات عدد من الاحزاب بعيد النصر فيما شهدت الميادين حالة من السيولة المرورية فى كافة الشوارع العامة وانتظام الخدمات الأمنية فى مداخل ومخارج المحافظة.

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