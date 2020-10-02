شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارية العليا تتلقى 71 طعنا من مرشحى النواب المستبعدين بمختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة 71 طعنا قضائيا تم إيداعها بداية من أمس، وذلك على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى بمختلف محافظات الجمهورية بشأن الطعن على قرارات الوطنية للانتخابات لعودة المستعبدين من سباق انتخابات مجلس النواب، فيما يتوافد العشرات بمجلس الدولة لتقديم الطعون، على أن تبدأ المحكمة الإدارية العليا فى الفصل فيها غدًا السبت.

وتلقت المحكمة الطعون من محافظات "الجيزة - أسيوط - سوهاج - دمياط - القاهرة - البحيرة - الوادى الجديد - الأقصر - بنى سويف".

وكانت قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس، قد قبلت 5 دعاوى لمرشحين وأعادتهم لسباق الانتخابات بعد استبعادهم من قبل لجنة فحص الطلبات، كما قضت بتأجيل 40 دعوى لجلسه باكر، وقضت برفض 139 دعوى مطالبين بإدراج أسمائهم فى قوائم المرشحين.

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ويبدأ الاقتراع فى انتخابات مجلس النواب فى الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى فى الداخل يومى السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى فى موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتأتى محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح. بينما محافظات المرحلة الثانية فهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد وافثنين الماوفقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن فى الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة فى الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.