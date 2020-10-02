شكرا لقرائتكم خبر عن ‎47 سنة على حرب أكتوبر.. ذكرى انتصار شعب وجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل القوات المسلحة هذا العام بمرور 47 عاما على انتصار أكتوبر العظيم عام 1973، وهو ذكرى انتصار تضافرت فيه جهود الشعب المصرى والجيش، فى مواجهة العدو الإسرائيلى، حيث انتصرت مصر فى حرب يتم تدريسها عالميا، باعتبارها انتصار للعسكرية المصرية، وفى هذه المناسبة ينشر الخليج 365 لوجو القوات المسلحة للاحتفال بمرور ٤٧ عاما على انتصار أكتوبر.





هذا فيما تزايد إقبال المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية بمحيط النصب التذكارى فى مدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ودعم الدولة والرئيس السيسى، حيث رفع المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط أجواء مبهجة.