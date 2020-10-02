شكرا لقرائتكم خبر عن بالتنورة والمزمار البلدي.. المنيا تحتفل بذكرى أكتوبر علي الكورنيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

باستعراضات شعبية مميزة بالتنورة والعزف على المزمار الصعيدى الشهير، انطلقت بمدينة المنيا، مساء اليوم الجمعة، مسيرات احتفالية لأهالي المنيا، تعلن تأييد ومبايعة خطوات وقرارات الرئيس السيسي، في ظ احتفالات ذكري اكتوبر المجيدة.

كما تعالت مكبرات الصوت بالأغاني الوطنية في حب مصر، خلال مشاركة شباب واطفال الكشافة والمدارس والطلائع بالشباب والرياضة في مسيرات احتفالية حاملين أعلام مصر مرددين «تحيا مصر»، والشباب يحملون علم يتعدي طوله العشرون متر، وسط تأمين مشدد من قبل مديرية أمن المنيا.

وتوافد على مدينة المنيا عدد من أهالي مراكز المنيا التسع، حاملين لافتات الحب والتأييد في إشارة رسالة قوية لرفض دعوات الفوضى والتخريب في أجواء احتفالية بذكري نصر أكتوبر المجيده، وذلك بمنطقة كورنيش النيل، بجوار شارع مصر، بمدينة المنيا، بحضور آلاف المشاركين من أبناء المحافظة.

وبدأت فعاليات حفل غنائي بمنطقة كورنيش النيل بمدينة المنيا، بجوار شارع مصر، بحضور آلاف المشاركين من أبناء المحافظة، بدعوة من حزب مستقبل وطن، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

