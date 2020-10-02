شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تُحذر: السمنة نزيد خطر الإصابة بفيروس كورنا 7 أضعاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت منظمة الصحة العالمية، إن السمنة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بعدوى كوفيد-19 الوخيمة بمقدار 7 أضعاف.

وحثت المنظمة في منشور على صحتها على الفيس بوك، المجتمعات والأفراد على: تناول الغذاء الصحي. الحفاظ على النشاط البدني.

وعن خطر السمنة المفرطة يقول الدكتور خالد جودت أستاذ جراحات السمنة المفرطة بطب عين شمس، إن السمنة انتشرت في مصر بشكل كبير حيث بلغ عدد الصابين بالسمنة المفرطة في مصر قرابة الـ 5 مليون مصريا وذلك بسبب العادات الصحية الخاطئة.

وأضاف أستاذ جراحات السمنة، أن الأوزان الكبيرة بسبب السمنة المفرطة في مصر أصبحت كبيرة، منوها أن أعداد حالات السمنة في مصر والتي يزيد وزنها عن 200 كيلو يصل إلى قرابة الـ 300 ألف حالة، محذرا من الافراط في تناول السكريات والخبز والألبان وغيرهم من الأغذية التي تعزز السمنة.

وأشار، أن قسم جراحات السمنة المفرطة بطب عين شمس، يقوم بإجراء العديد من العلميات المشابهة لحالة المواطن الأخير، مشيرا أن عدد عمليات السمنة المفرطة التي يقوم بها في الوحدة يصل سنويا إلى 8 حالات تجرى بتكلفة منخفضة، ونجح القسم في اجراء آلاف العمليات حتى الان وبنسب نجاح باهرة، مشيرا إلى انه خلال العامين الماضيين تم توفير عدد كبير من المستلزمات الجراحية حتى لا يعاد تعقيم الأدوات الجراحية المستخدمة.

وأشار، إلى إن إنقاص الوزن ضرورة صحية وليس رفاهية أو مجرد شكل جمالي، لأن السمنة هي السبب الرئيسي في امراض القلب، السكر، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول، خشونة المفاصل، انقطاع النفس اثناء النوم.

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فيما طالبت الجمعية المصرية لدراسة السمنة، مرضى السمنة بضرورة العمل على فقدان 15% من وزنهم في أسرع وقت ممكن، موضحة أن الدراسات الحديثة أثبتت وجود علاقة بين «السمنة»، والإصابة بفيروس كورونا المستجد، ووجود مضاعفات أكثر على المريض، مطالبة المرضى بضرورة عدم التوقف عن تناول الأدوية الخاصة بمواجهة السمنة الموصوفة لهم طبياً، مع التواصل المستمر مع الطبيب المعالج لهم حتى لا تسوء حالتهم، ويأتي العلاج بنتيجته المرجوة.