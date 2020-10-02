شكرا لقرائتكم خبر عن فوز جامعة عين شمس بالبرنامج التدريبي لقيادات الجامعات الأهلية الأربع الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق الأحد المقبل بمركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس البرنامج التدريبي لقيادات الجامعات الأهلية الجديدة «جامعة الملك سلمان الدولية – جامعة العلمين الدولية – جامعة الجلالة – جامعة المنصورة الجديدة»، وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، يعقد التدريب بمركز التدريب والتطوير بكلية الطب جامعة عين شمس.

ويأتي هذا التدريب بعد فوز العرض المقدم من مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس في المشروع القومى الذي اطلقته وزارة التعليم العالى والذي شارك خلاله العديد من الجامعات والمؤسسات المصرية الحكومية والخاصة.

ويشمل البرنامج التدريبي أربع برامج تدريبيه الاول للسادة رؤساء الجامعات والسادة النواب، البرنامج الثاني خاص بتدريب السادة أعضاء هيئة التدريس والثالث مخصص للهيئات المعاونة واخيرا برنامج خاص لرفع كفاءة وتدريب السادة الإداريين بكلا من جامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة العلمين الدولية.

يحضر التدريب الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق أبوالمعاطي المشرف العام على المشروع بوزارة التعليم العالي ونائب رئيس جامعة الجلالة، والدكتورة سامية عزب عميد كلية العلوم الصحية التطبيقية والدكتورة نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس ومدير المشروع.