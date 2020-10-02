شكرا لقرائتكم خبر عن حملتان لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع حي وسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دفع حي وسط بحملتين صباحيتين لفرض الانضباط والتصدي لظاهرة الاشغالات والتعديات بحي وسط تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ وفي اطار اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لضبط الشارع ومحاربة ظاهرة الاشغالات والتعديات.

توجهت الحملة الاولي إلى شوارع: محرم بك ،الرصافة،بوالينو، سعد زغلول، النبي دنيال ،وفؤاد بينما توجهت الحملة الثانية إلى شوارع: السلطان عبدالعزيز ،سوتر، شامبليون، قنال المحموديه، بورسعيد، لاجتيه، طريق الجيش، سعد زغلول، جلال الدسوقى، ومحيط مسجد القائد إبراهيم.

تمت الحملتين بإشراف اللواء علاء يوسف رئيس الحي، وجاري متابعة الحملات للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للشوارع وفرض الانضباط، ومازالت الحملات مستمرة والمتابعة قائمة، في نطاق حي وسط.

حملتان لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع حي وسط

حملتان لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع حي وسط

حملتان لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع حي وسط

حملتان لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع حي وسط

حملتان لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع حي وسط