شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت» و«تاج الدين»: مشروعات بحثية وتجارب سريرية لتطوير لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، وذلك بحضور كل من الدكتور عبدالراضي عبدالمحسن عميد كلية دار العلوم، والدكتور عبدالله التطاوي المستشار الثقافي لرئيس الجامعة.

وتناول اللقاء، مناقشة إجراءات الدولة والجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد Covid-19، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية تحسبًا لموجة ثانية متوقعة من فيروس كورونا. وتم خلال اللقاء، استعراض جهود جامعة القاهرة منذ بداية الأزمة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وإطلاق حملات التوعية، وإصدار الأدلة التوعوية والإسترشادية، واستعداد المستشفيات الجامعية للتعامل مع حالات الإشتباه بالفيروس بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، ودور الجامعة في تجهيز المدن الجامعية لاستقبال المصريين العائدين من الخارج.

كما تناول اللقاء، جهود علماء جامعة القاهرة في المشروعات البحثية والتجارب السريرية لتطوير علاج أو لقاح لفيروس كورونا. وأشاد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، بالدور البارز الذي لعبته مدن جامعة القاهرة والجامعات المصرية في استقبال أفواج المصريين العائدين من الخارج وعزلهم احتياطيًا، والشكل الحضاري الذي ظهرت عليه الجامعة في مساندة باقي مؤسسات الدولة.

وأهدى «الخشت»، بعض مؤلفاته إلى مستشار رئيس الجمهورية، والتي نالت تقديره واهتمامه، وتبادلا الأفكار حول دور المعتقدات الراسخة ومقاومة التغيير؛ وأهمية تغيير طرق التفكير وتطوير العقل المصري. ووجه الدكتور الخشت، الشكر لـ«تاج الدين»، على قبوله الدعوة لإلقاء محاضرة بكلية دار العلوم عن الوعي الصحي.