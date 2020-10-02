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غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بمنطقة قشلاق السواحل بحى المناخ ببورسعيد

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حمدي جمعة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بمنطقة قشلاق السواحل بحى المناخ ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور منصور بكرى رئيس حي المناخ ببورسعيد، اليوم، تنفيذ قرار غلق وتشميع سنتر يستخدم للدروس الخصوصية ببرج زهراء الشاطئ بمنطقة قشلاق السواحل بنطاق الحى، وقامت حملة من ادارة الرخص والمتابعة والإدارات المعنية بالحي بتنفيذ قرار الغلق والتشميع.

تأتى هذه الحملة في إطار المتابعات المستمرة التي تتم بكافة المناطق بنطاق حي المناخ لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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