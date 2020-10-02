شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات احتفالية تأييد ولافتات حب من أهالي المنيا للرئيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت بمدينة المنيا، عصر اليوم الجمعة، مسيرات احتفالية لأهالي المنيا، تعلن تأييد ومبايعة خطوات وقرارات الرئيس السيسي، في احتفالات ذكري اكتوبر المجيدة.

وتوافد على مدينة المنيا عدد من أهالي مراكز المنيا التسع، حاملين لافتات الحب والتأييد في إشارة رسالة قوية لرفض دعوات الفوضى والتخريب في أجواء احتفالية بذكري نصر أكتوبر المجيده، وذلك بمنطقة كورنيش النيل، بجوار شارع مصر، بمدينة المنيا، بحضور آلاف المشاركين من أبناء المحافظة.