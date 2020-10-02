شكرا لقرائتكم خبر عن الفدائي أحمد عطيفي يروي تفاصيل معركة السويس في حرب أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذاكره حديدية تصاحبه إلى الان لم ينسي البطل أحمد عطيفي تفاصيل معركة ٢٤ اكتوبر وانتصاره مع زملائه الفدائيين في الحرب العظيمة.

قال عطيفي للمصري اليوم لقينا العدو درسا لم ولن ينساه على مر الزمان عشقنا لتراب البلد كان دافعا الاول في حماية السويس بعدما زحف إليها العدو الذي كان يظن انه سيستطيع احتلال البلد لكننا وقفنا له ورأي مالم يراه في حياته إلى ايد رجال المقاومة الشعبية.

انضم عطيفي لمنظمة سيناء العربية التابعة للمخابرات الحربية عندما كان عمره ٢٢عاما وتلقي تدريبات مع زملائه الفدائيين وقام الجيش الثالث حينها بتوزيع الأسلحة للدفاع عن السويس في أعقاب نكسة ٦٧ كنت مقيم

اخذ عطيفي سلاحه وأعطاه لوالدته لتنظفه بمسكنهم بكفر احمد عبده القديم وانطلق إلى بورتوفيق كي يواجه العدو على القناه التدريبات الشاقه في كتيبة ٧٩ مظلات جعلته متمتعا بالقدرة على الاشتباك مع العدو باحترافية والنجاح في إلحاق خسائر به مؤكدا أنه تمكن مع زملائه من اسر جندي اسرائيلي في أول عملية له بعد النكسه وتمكنا من زرع العام كنا تدربنا عليها وذلك من خلال قيامنا بعبور القناه وخليج السويس ووضعها مرة أخرى إلى السويس اما عملية وضح النهار في عام 1969 جعلت العالم كله في حالة دهشة واعجاب ان دولة مصر فيها فدائيين وجيش ينتصرون على أعدائهم.

كان عددهم في هذه العملية 21 فدائي بصحبة دليل بدوي إلى الضفه الشرقية لتوصيلهم إلى أرض سيناء الحبيبة بعد أن صعدوا لنش تابع لهيئة قناة السويس إلا أن نتيجة ارتفاع الأمواج تسبب في كسر تانك البنزين وطفي على البحر بعدما وصل إلى منتصف البحر فقام الشهيد مصطفي ابو هاشم الذي كان قائد المجموعة بالقاء الهلب وقمنا بالاتصال عبر اللاسلكي الذي كان صعب الاتصال من خلاله لخطورة سهولة التقاط العدو إشارته لكننا لم يكن لدينا خيار آخر واتصالنا بالقيادة تعرفوا أن اللنش تعطل بنا واطلعناهم على حقيقة الموقف فأمر الزعيم الراحل عبدالناصر بإخراج الطيران المصري لعمل غطاء جوي للتوربيد الذي خرج لانقاذنا اشتبك الطيران المصري مع الاسرائيلين فيما كان يبحث عنا التوربيد دون ان يلتقطنا الردار بسبب صغر حجم مركبنا إلا ان وجدنا بعد الاتصال بنا وعاد بنا إلى الشط بمنطقة الادبية لنجد في استقبالنا الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بنفسه واحتضنا جميعا في استقبال كبير مفعم بالحب لنا فجاءت لحظة عملية وضح النهار وتم توفير لنش للابطال وقوارب مطاطية وقمنا بتنفيذ المعركة ونجحنا وحققنا نصر بعد أن ضربنا مجنزرتين إسرائيليين وقتلنا جنود وضباط إسرائيلية واسرنا آخرين.

وقام الطيران الإسرائيلي بالرد على العملية بالقاء براميل نابلم على السويس استشهد فيها البطل مصطفي ابو هاشم فيما استشهد الفدائي سعيد البشاتلي في عملية استطلاع بسيناء واحضرنا جثته

تسببنا في ارهاق العدو إلى أن جاءت حرب 6 اكتوبر فحاء الشيخ حافظ سلامة إلى منزل الفدائي محمود عواد في زرب واخبرنا بوقوع مصابين في الجيش وقمنا بأخذ أسلحة الجنود ووضعناعا داخل غرفة بمستشفي السويس العام للحفاظ عليها وقمنا بمساعدة الجرحي ونقل الشهداء للمستشفي تمهيدا لدفنهم جميعا

أما معركة السويس فبدأت عندما أخبر شخص يوم 23 اكتوبر بأن العد الإسرائيلي وصل إلى الجناين فأخذنا اسلحة مضادة للدبابات وانطلقنا في مواقعنا ننتظرهم فقررنا نأخذ اسلحة مضادة للدبابات للدفاع عن المدينة كما اخذنا الاسلحة الموجودة مستشفي السويس العام بعد انضمام العسكري الذي كان يحرسها معنا في حربنا بجانب جنود الجيش الثالث الذين كانوا يحاربون العدو بكل شراسه ونحن معهم نقاتل جميعا من أجل منع العدو من احتلال بلدنا وعثرنا على سلاح واحد مضاد للطيران وكان معنا سلاح اخر مضاد للدبابات وثلاثة صواريخ وعدد كبير من القنابل وجرينا ومعنا العسكري الذي استشهد ثاني يوم تجاه شارع الجيش

كنا قسمنا انفسنا لمجموعات ثلاث بعد ان عملنا بنظرية الاحتمالات المجموعة الاولي كان فيها المرحوم محمود عواد والشهيد وابراهيم سليمان والمرحوم محمود طه وعلي سباق بجوار صيدلية هلال امام قسم شرطة الاربعين والثانية كنت فيها مع الفدائي سرحان والفدائي فايز حافظ والفدائي اشرف عبدالدايم امام مدرسة الحرية في شارع بنك مصر والمجموعة الثالثة كان فيها الفدائي عبدالمنعم خالد والفدائي غريب محمد غريب والفدائي أحمد ابو هاشم شقيق الشهيد مصطفي ابو هاشم والفدائي فتحي عوض الله امام مسجد الاربعين كان مساء يوم 23 اكتوبر 27 رمضان لا يوجد قمر والظلام يعم المكان وجدنا ضابط اسمه الرائد مصطفي بادارة مرور السويس فعرفناه ان العدو سيدخل السويس وعلينا التوجه إلى محافظ السويس لاخطار القيادة لارسال قوات ووجدت المحافظ واخبرته بذلك لكنه سارع وقال لدينا خبر ولا تقلق انت واعتنوا انتم بانفسكم وعدت ثانيا إلى مجموعتي كان سحورنا قرصتين وكوب مياه الضرب كان شديد من الاسرائيلين من خارج المدينه والجيش كان يرد عليه

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فجر 24 اكتوبر رأينا عسكري بيجر في الارض اربي جي مضاد للدبابات والصواريخ الخاصه به فطلبنا منه السلاح لكنه قال خاص بعهدة زميلي لكننا اخذناه منه رغما عنه واصبح معي سلاح ومع محمود عواد سلاح الساعة 9 صباحا رأينا محافظ السويس ومعه مدير الامن يسير على الاقدام نادينا عليه وقالنا ربنا معاك ومكث في منزل شخص اسمه مصطفي طوال المعركة وفي الساعة الحادية عشر صباح يوم 24 اكتوبر دخلت القوات الاسرائيلية ودباباتهم ومدرعاتهم من المثلث متجهة إلى الاربعين المجمعة الاولي ضربت اخر دبابة واصابتها ولم تدمرها وواصلت السير ثم ضرب دبابة ثانية اصابها ولم يدمرها واستمرت السير فوجدت الشهيد ابراهيم سليمان يهرول إلى مجموعتي وهو ينادي من بعيد يا عطيفي قال الدبابات دخلت في طاوبر واقتربت على قسم الاربعين فانطلقت إلى امام سينما رويال بالاربي جي الذي معي اصابة الدبابة ولم ادمرها وواصلت السير ومع تعجي امسكت الاربي جي من الماسورة فاحرقت يدي فأخذها ابراهيم سليمان لقي نوع دبابة ثاني باتروي 7 فضرب صاروخ اصابها ودمرها وقطعت رقبة قائد الدبابة وكانت اول دبابة تقف في السويس فقام محمود عودا بالصعود اعلي دبابة في سرعة شديدة ووضع قنبلة داخلها وقفز سريعا فأنفجرت كلها وجميع الدبابات وقفت خلفها وكان معرف أي دبابات تقف في مدينة تكون قبر متحرك لمن فيها فنزلت الجنود الاسرائيلية من جميع الدبابات والمدرعات وتخفوا داخل قسم شرطة الاربعين والبيوت التي حولها كنت ساعتها داخل صالة قطع تذاكر سينما رويال اراقب المشهد ولمحت بعيني مدرعة ينزل منها جنود فشديت فتيل قنبلة والقتيها في سرعة عليهم مات من مات فيها واذا باحد الناجين يدخل ممسكا بسلاحة امامي فكنت اسرع منه واطلقت رصاصي عليها وسقط قتيلا فوقي بسبب قرب المسافة بيننا فيما خاف من معه ودخلوا منزلا قريبا ملاصقا للسينما فناديت على الشهيد ابراهيم سليما قولتله يا ابراهيم استرني بالنيران كان معاه اخر صاروخ فضرب المدرعة ودمرها وخرجت من صالة التذاكر وانطلقت مسرعا إلى غرفة مستشفي السويس العام وطالبت من العساكر الموجودة امداد بالاسلحة والجنود ولكن ليتهم ما اتوا معنا لاننا كنا نعاني من كثرة العدد خاصة وانهم لم يكن يعرفون الطرقات مثلنا وسقط شهداء كثيرين منهم

وقررنا مهاجمة قسم شرطة الاربعين الذي تخفت داخله مجموعة كبيرة من الجنود الاسرائيلية الفدائي ابراهيم سليمان كان بطلال في رياضة الكمباز فتسلق سور القسم فأستشهد وكان صعب سحبه من سور القسم بينما دخل اشتبك الشهيد اشرف عبدالدايم والشيهيد فايز والشهيد احمد ابو هاشم مع الجنود الاسرائيلية داخل وامام القسم واستشهدوا فقررنا نلقي قنابل حارقة على القسم فارسلنا لنا عسكري صول كبير في السن يتفاوض معنا لكنه بانهم يطلبون تسليم سلاحهم لكن يضمنواحياتهم لكننا ولم يعد اليهم الصول ومضي في طريقه بعيدا عن القسم فقررنا ان نأخذ بثأر شهدائنا واتينا بجراك كيروسين وبنزين واحرقنا القسم بالاسرائيلين وخرج من القسم هربا منه ضابطين ومعهم 2 مراسلين عسكري اسرائيليين وهم من ارخوا كتاب «التقصير» الذي هاجموا فيه الجيش الاسرائيلي وفشله امام الجيش المصري والفدائيين

وصباح يوم 25 اكتوبر اخذنا جثة الشهيد ابراهيم سليمان من السور واستطيع ان اقول ان مدافع عن السويس ومنعها من الاحتلال هم الفدائيين وحدهم قمنا بمئات العمليات خلال 101 يوم حصار وكبدنا العدو خسائر شديد لدرجة ان اليهود اطلقوا علينا كتائب انتحارية وقوات خاصة كانوا يظنون ان قاموا بتلك العمليات قوات خاصة خدمنا انهم لم يعرفون عددنا الحقيقي وان عددنا كان قليل جدا لكن عزيمتنا وارادتنا كانت اكبر وساعدنا معرفتنا الجيدة بمداخل ومخارج المدينة لكوننا ابنائها في حين كان جيشنا العظيم يواصل حربه على الجبهه ضد العدو

الفدائي أحمد عطيفي يروي معركة السويس في حرب اكتوبر

الفدائي أحمد عطيفي يروي معركة السويس في حرب اكتوبر

الفدائي أحمد عطيفي يروي معركة السويس في حرب اكتوبر