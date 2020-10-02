شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فتاة ورجل إطفاء في حريق بشقة في مساكن قبضايا ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيبت الاء طلعت شبانة- ٢٤ سنة – بحالة اختناق شديد وصعوبة في التنفس، نتيجة لنشوب حريق في منزل أسرتها بمساكن قبضايا بحي الزهور ببورسعيد، ونقلت بسيارة إسعاف إلى مستشفى ال سليمان لتقديم الإسعافات الأولية

كما إصيب رقيب شرطة محمد ابراهيم السيد – ٣٣ سنة- من قوات الحماية المدنية بجروح في الساعد الأيمن أثناء التعامل في إخماد الحريق ونقل بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الزهور للعلاج

ونجحت الحماية المدنية في السيطرة على حريق هائل اشتعل في شقة بمساكن قبضايا بمنطقة الزهور وتمكنت من اخماده.

كان اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد تلقي بلاغا من شرطة النجدة بإخطار الأهالي بنشوب حريق هائل بشقة في مساكن قبضايا بحي الزهور تتصاعد منها الأدخنة والتيارات، تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والاسعاف إلى موقع الحريق، واخطرت طوارئ شركة الغاز وشركة الكهرباء وقاما بفصل الغاز والكهرباء عن العمارة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده ونقلت سيارات الإسعاف المصابان للعلاج، تم تحرير محضر بقسم شرطة الزهور وإخطار النيابة التي أمرت بندب خبراء البحث الجنائي والحماية المدنية لتحديد سبب الحريق.