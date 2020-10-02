شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يطالب بضرورة العودة إلى أصول الدين المتمثلة في القرآن والسنة النبوية الصحيحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بضرورة العودة إلى أصول الدين المتمثلة في القرآن والسنة النبوية الصحيحة، مؤكدًا أنه بالرغم من الدعوة إلى التجديد فإن كتب العلماء القدماء مثل البخاري والترمذي والخوارزمي لازالت تشكل جزءًا رئيسًا من تاريخنا الإسلامي .

جاء ذلك خلال لقاء «الخشت» بالسيد أيبيك عارف عثمانوف، سفير دولة أوزباكستان لدى مصر، والوفد المرافق له، وبحضور الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين وتكريم عميد كلية الآثار. وتناول اللقاء، النقاش حول دور كبار علماء الإسلام في أوزباكستان الذين أسهموا في تطور علوم الدين، مثل الخوارزمي والترمذي والبيروني وابن سينا ممن كانت لهم إسهامات مؤثرة في صنع التراث الاسلامي.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن علماء مصر وأوزباكستان بذلوا جهودًا كبيرة فيما يتعلق بالعلوم الإسلامية وتجديدها، ولابد من القيام بعملية تطوير لعلوم الدين وليس إحياء العلوم القديمة ولابد أيضًا من الإضافة على جهود القدماء وصنع تراث جديد وليس تقليدهم، مؤكدًا أنه بالرغم من الدعوة إلى التجديد فإن كتب العلماء القدماء مثل البخاري والترمذي والخوارزمي لازالت تشكل جزءًا رئيسًا من تاريخنا الإسلامي، مشددًا على ضرورة العودة إلى أصول الدين المتمثلة في القرآن والسنة النبوية الصحيحة.

من جانبه، قال أيبيك عارف عثمانوف سفير دولة أوزباكستان بالقاهرة، إن دولة أوزباكستان تقدر إسهامات الدكتور محمد الخشت في فلسفة وعلوم الدين وجهوده في تطوير العلوم والبحوث في جامعة القاهرة التي تمثل صرحًا أكاديميًا عظيمًا. وأوضح أيبيك عثمانوف، اهتمام دولة أوزباكستان على مر التاريخ بالفلسفة الإسلامية وإصدار كثير من المؤلفات حولها، لافتًا إلى أن موضوع «الإسلاموفوبيا» يثير قلقًا كبيرًا لديهم وهو ما دفع رئيس دولة أوزباكستان إلى تقديم مبادرة خاصة في هذا الشأن إلى الأمم المتحدة.

وأهدى رئيس جامعة القاهرة، بعض مؤلفاته إلى السفير الأوزباكستاني، التي نالت تقديره واهتمامه، وأعرب عثمانوف عن رغبته في إرسال نسخة منها إلى مركز الدراسات الشرقية في دولة أوزباكستان للاستفادة منها. وفي ختام اللقاء، كرم السفير الأوزباكستاني الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، وتسليمه وسام الجمهورية الأوزبكية للصداقة، مشيدًا بجهوده وإسهاماته والدراسات التي قام بها خلال فترة عمله كمستشار ثقافي لمصر في أوزبكستان ومدير المركز الثقافي المصري بطشقند.

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