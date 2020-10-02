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شكرا لقرائتكم خبر عن عمال فوسفات مصر يعلنون دعمهم للرئيس السيسى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت شركة فوسفات مصر على دعمهاومساندتها لمسيرة القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أستكمال مسيرة الإنجازات التي تتم على ارض الواقع.
وقال باسم مرسى المسؤول الاعلامى لشركة فوسفات مصر أن العاملين بالشركة عبروا عن تأييدهم الرئيس بمنطقة المنصة بمدينة نصر ،برعاية المهندس محمد عبدالعظيم رئس مجلس إدارة الشركة ،مشيرا إلى أن ما تم من إنجازات فى عهد الرئيس السيسى سيظل شاهدا على مدى الدعم الشعبى للرئيس ،وخاصة ما شهده مشروع فوسفات أبوطرطور من دعم الرئيس ،حيث يجرى حاليا إنشاء أول مصنع لانتاج حمض الفوسفوريك كأحد المشروعات العملاقة لتعظيم الاستفادة من القيمة المضافة لخام الفوسفات.
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