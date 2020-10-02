شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تحتفل بانتصارات أكتوبر.. وخروج مسيرة مؤيدة للسيسي من مقر الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالتزامن مع احتفالات جامعة حلوان بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر انطلقت اليوم مسيرات احتفالية من الجامعة متوجهة إلى ميدان المنصة بمدينة نصر وذلك للمشاركة في جمعة التفويض وللاحتفال بنصر أكتوبر والتعبير عن تأييد القيادة السياسية الحكيمة، وتجديد التفويض للرئيس عبدالفتاح السيسي، وعبرت هذه المسيرات التي جمعت بين الطلاب والعاملين عن تأييدهم الكامل لقائد تحمل المسئولية بأمانة وإخلاص في وقت عصيب مليء بالتحديات، استطاع خلاله أن يحافظ على مصر ويعبر بها محنا وأزمات ويحقق إنجازات كثيرة على أرض الواقع.

وقد حمل الطلاب والعاملون الأعلام وصور الرئيس، ومجموعة من اللافتات تحمل عبارات دعم للدولة المصرية ورئيسها الذي لقّبه شعبه بجابر الخواطر وحبيب المصريين. وانطلقت مسيرة جامعة حلوان على أنغام الأغاني الوطنية، مرددة هتافات داعمة للرئيس وللقوات المسلحة المصرية التي لعبت دورًا كبيرًا على مدار التاريخ ليس فقط في إرساء الأمن وتأمين الحدود، ولكن في كل مجالات التنمية والتعمير.

وشارك الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة خلال فعاليات المسيرة معبرًا عن خالص التهاني القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري كافة بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد الذي سطر أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواته المسلحة الأبيَّة.

ودعا رئيس جامعة حلوان أبناء الوطن إلى ضرورة الحفاظ على مصر والوعي بما يحاك ضدها من مخططات تستهدف النيل من وحدة البلاد وأمنها، كما أشار إلى أهمية الالتفاف حول القيادة السياسية لدعم مسيرة الاستقرار والإنجازات.