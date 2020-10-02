شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف للأطباء: كورونا لم ينته بعد وعلينا أن نكون جاهزين بالشكل المطلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعًا مع الطاقم الطبي بمستشفى الفشن المركزي، لبحث متطلبات دعم الخدمة الصحية بالمستشفى، وذلك في حضور اللواء هشام شادي، السكرتير العام، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، وحسام العمدة والدكتور عبدالله على مبروك، عضوي مجلس النواب.

حيث استمع المحافظ من الطاقم الطبي الموقف الخدمي بالمستشفى، ومتطلبات الدعم الفني والصحي، وذلك لضمان استمرار الخدمة الصحية بالمستشفى بالشكل المطلوب، مؤكدًا أنه قد بحث كل المطالب من خلال التقرير الشامل المقدم له عن مستوى ومتطلبات الخدمة، وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وناقش محافظ بني سويف مع الطاقم الطبي بالمستشفى جهود التعامل مع تداعيات كورونا، مؤكدًا أهمية الجاهزية الدائمة في هذا الشأن، قائلًا: «كورونا لم تنتهِ بعد، وعلينا أن نكون جاهزين بالشكل المطلوب».