شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يُسلم أجهزة عرائس ومساعدات مادية لـ50 عروسًا من اليتيمات وغير القادرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جهاز عروس ومبلغ 5 آلاف جنيه لعدد 50 فتاة من اليتيمات وغير القادرات المقبلات على الزواج، والمقدمة عن طريق الخير للتنمية بالفشن، حيث يتكون كل جهاز عروس من: غسالة، ثلاجة، بوتاجاز بالأسطوانة، ومفارش أسرّة، علاوة على مبلغ 5 آلاف جنيه لاستكمال مستلزمات الزفاف.

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة للعرائس، مؤكدا لهن أنه يتمنى أن يشهد حفل زفافهن قريبا، متمنيا التوفيق والسعادة في حياتهن الزوجية المقبلة، وشدد على أن الدولة لا تدخر جهدا في دعم وتحسين مستوى معيشة المواطن ضمن خطة تنموية تنفذها الحكومة بكافة أجهزتها، بجانب الجهود الوطنية لمؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن.

حضر الاحتفالية اللواء هشام شادي، السكرتير العام، ومحمد على عبدالفضيل، عضو مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وحسام العمدة والدكتور على عبدالله مبروك، عضوي مجلس النواب، وإحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن، والمهندس محمود شاهين، رئيس المدينة، والدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، والشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف.