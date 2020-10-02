شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة وسماعات الكول سنتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من سماعات الكول سنتر بالمخالفة لقانون المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته. والقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون الجمارك رقم ٦٦ أسنة ١٩٦٣ وتعديلاته وقانون الاستيراد رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته، والاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

في المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من نيويورك، اشتبه بلال حسن، مأمور اللجنة الجمركية، في راكب مصرى الجنسية بدا عليه علامات القلق والتوتر.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة يوسف منشاوى بإشراف جمال عزت، رئيس القسم، فتمت الإفادة بوجود كثافات عالية.

وبالعرض على رضا أبوالعزم وعبدالعال عليش، نائبى مدير الإدارة، كلفا لجنة ضمت هيثم الدمرداش، مأمور الجمرك، تحت إشراف إبراهيم عامر، مدير الحركة، لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 340 سماعة كول سنتر داخل حقائبه.

وفى المحاولة الثانية وبناءً على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة بورود معلومات مفادها محاولة أحد الركاب المصريين القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من دبى تهريب أصناف ممنوعة بحقائبه.

وبالعرض على رضا أبوالعزم تم تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من مصطفى بحر وإبراهيم عامر، مدير الحركة، فتبين وجود 153 شريطًا بإجمالى 1528 قرص ترامال 50 و100 مجم داخل حقائب الراكب.

وتم الجرد والتحريز بلجنة مكونة من مصطفى بحر وإسلام عبدالباقى تحت إشراف عمرو عبدالمنعم، رئيس القسم.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقمى 93 و95 لسنة 2020 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك، وإخطار الجهات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.