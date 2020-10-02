شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تبدأ حملة للتوعية من فيروس كورونا تحت شعار «الدراسة رجعت وإحنا جاهزين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت وزارة الصحة والسكان، حملة توعية جديدة من فيروس كورونا المستجد استعدادا لإنطلاق العام الدراسي الجديد وعودة المدارس. واستعانت وزارة الصحة بالفنان أحمد أمين للترويج للحملة تحت شعار «الدراسة رجعت واحنا جاهزين». واضافت الوزارة: «خطوات بسيطة لازم نعرفها عشان نقدر نحمي ولادنا من فيروس كورونا طول فترة الدراسة، عشان بصحة.. نقدر نتعلم». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تبدأ حملة للتوعية من فيروس كورونا تحت شعار «الدراسة رجعت وإحنا جاهزين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.