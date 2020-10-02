شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى السعديين المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، بالمرور على مستشفي السعديين المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية منها الإستقبال والطوارئ، والعنايات المركزة، وشدد على إرتداء الفرق الطبية للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع المرضي، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، فضلا عن التأكد من تواجد القوي البشرية من الأطباء وهيئة التمريض بأماكن الخدمة.

ووجه وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، كما تابع إنتظام العمل للفرقة الطبية العاملة ضمن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر للإعتلال الكلوي بالمستشفي، وتم التأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.