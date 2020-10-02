شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تبدأ حفل غنائي على كورنيش بمناسبة انتصارات أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت محافظة المنيا، منذ قليل سلسلة احتفالات بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، بإقامة حفل غنائي بمنطقة كورنيش النيل بمدينة المنيا، بجوار شارع مصر، بحضور آلاف المشاركين من أبناء المحافظة، بدعوة من حزب مستقبل وطن، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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