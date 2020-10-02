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شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة حب وسط النيل احتفالا بذكرى نصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظام أهالي وأصحاب المراكب، وسط مياه نهر النيل، مسير حب على أنغام تسلم الأيادي، للاحتفال بذكر نصر أكتوبر المجيد، ودعم مؤسسات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، رافعين أعلام جمهورية مصر العربية.
وهتف الأهالي على المراكب وسط مياه نهر النيل العظيم، هتافات منها تحيا مصر، والعديد من الشعارات المؤيدة لمؤسسات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان عدد من الأحزاب السياسية، دعوا كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.
احتفال الأهالى وسط النيل
مسيرة النيل
احتفالات وسط النيل
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