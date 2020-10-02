شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب النفسية مفاتيح الملف الأسود لقناة الجزيرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيف تعمل قناة الجزيرة على زعزعة استقرار دول العالم العربى؟ سؤال أجاب عليه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية فى دراسة تناولت تاريخ القناة منذ تأسيسها بعد تولى أمير قطر حمد بن خليفة آل ثان للحكم، وتخصيصه منح مالية للقناة تقدر بـ137 مليون دولار.
ومنذ عام 2000 عملت الجزيرة على بث الأكاذيب ضد النظام العراقى لإسقاطه والقضاء على مؤسستة العسكرية بدعم التوجه الأمريكى.
ويتمثل دعم القناة لجماعات الإرهاب بنشر مواد إعلامية لجذب التعاطف معها، بالإضافة لاستضافة الإرهابيين وفضحت الدراسة تدخل وإشراف الأمير القطرى السابق حمد بن خليفة فى سياسة الجزيرة.
بخلاف أن القناة تقوم بحرب نفسية ضد الدول العربية والإسلامية السنية بالتحديد يشارك فيها محاربين عسكريين تابعين للقناة القطرية ضد العالم العربى.
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