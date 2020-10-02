خالد صلاح: "السيسى وراه ملايين.. اتفرجوا على الحشد فى ذكرى النصر لمساندة البلد"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الخليج 365، على كتابة تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، للتعليق على الحشد الكبير في ميادين مصر من قبل الشعب المصري لمساندة البلد ضد الفوضى والجماعات الإرهابية المتطرفة التي تهدف الى زعزعة الوطن وتنفيذ المخططات التركية والقطرية.
وقال "صلاح": "السيسي مش راجل واحد، السيسي وراه ملايين، السيسي فكرة ومشروع وطني مجمعنا كلنا، اتفرجوا على ميادين مصر، الحشد في ذكرى النصر لمساندة البلد، الحشد ضد الفوضى، الحشد ضد الإرهاب والعنف، الحشد ضد إعلام المخابرات التركية، الحشد ضد مليارات قطر لأسقاط مصر، ملياراتكم ستكون عليكم حسرة ثم تُغْلَبون".
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