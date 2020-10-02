شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات بنصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس فى ميدان السواقى بالفيوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ميدان السواقى بوسط مدينة الفيوم، احتشاد أعداد كبيرة من المواطنين للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، ودعم مؤسسات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، رافعين أعلام جمهورية مصر العربية. وشهد الميدان تواجدا مكثفا لقوات الأمن لتأمين الاحتفال ووضع بوابات إلكترونية بمداخل الميدان. ورفع المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى ورددوا الهتافات احتفالا بالنصر والهتافات المؤدية للدولة. كما شهد الميدان وجود سرادق كبير للاحتفال ومكبرت الصوت التى دوت من خلالها الاغانى الوطنية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احتفالات بنصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس فى ميدان السواقى بالفيوم.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.