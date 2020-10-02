شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الشرطة تشارك فى الاحتفال بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت قوات الشرطة بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر المجيد، وقدمت مجموعة من القوات عروض بالشارع المصرى، لمشاركة الشعب المصرى فى احتفالاته بذكرى النصر العظيم.
يذكر أنه احتشد عدد كبير من المواطنين بالمنصة فى مدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث توافد المواطنين من المحافظات المختلفة للمشاركة فى الحفل الكبير.
ومن المقرر أن يشارك فى حضور الحفل الفنانين، مصطفى حجاج وعدوية وهشام عباس ومحمد فؤاد وحكيم وفرقة المدفعجية وبوسى وأحمد عصام.
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