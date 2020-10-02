شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة حب وسط النيل احتفالا بذكرى نصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها مسيرة حب وسط النيل احتفالا بذكرى نصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس، حيث نظام أهالي وأصحاب المراكب، وسط مياه نهر النيل، مسير حب على أنغام تسلم الأيادي، للاحتفال بذكر نصر أكتوبر المجيد، ودعم مؤسسات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، رافعين أعلام جمهورية مصر العربية.

جامعة حلوان تحتفل بنصر أكتوبر.. انطلاق مسيرة لدعم الرئيس والدولة إلى المنصة

انطلقت اليوم الجمعة، مسيرات احتفالية من جامعة حلوان متوجهة إلى ميدان المنصة بمدينة نصر، وذلك للمشاركة فى الاحتفال بنصر أكتوبر والتعبير عن دعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعبرت هذه المسيرات التى جمعت بين الطلاب والعاملين عن تأييدهم الكامل لقائد تحمل المسئولية بأمانة و إخلاص فى وقت عصيب مليء بالتحديات، استطاع خلاله أن يحافظ على مصر ويعبر بها محنا وأزمات ويحقق إنجازات كثيرة على أرض الواقع.

مسيرة حب وسط النيل احتفالا بذكرى نصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس

نظام أهالي وأصحاب المراكب، وسط مياه نهر النيل، مسير حب على أنغام تسلم الأيادي، للاحتفال بذكر نصر أكتوبر المجيد، ودعم مؤسسات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، رافعين أعلام جمهورية مصر العربية.

الشيخ زويد ترفع صور الرئيس باحتفالات ذكرى نصر أكتوبر ودعم الدولة

على أنغام أغنية "تسلم الأيادى"، توافدت السيدات والأهالى من بدو سيناء بمدينة الشيخ زويد للاحتفال باحتفالات ذكرى نصر أكتوبر العظيم ودعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى، ورفعوا صور الرئيس عبدالفتاح السيسى مدون عليها عبارة "كلنا معاك من أجل مصر". جاء ذلك خلال احتفال أهالى سيناء بذكرى انتصارات أكتوبر العظيم من ميدان الكينيا بالشيخ زويد.

أحمد جمال يحيى احتفالا ذكرى أكتوبر ودعم الرئيس والدولة أمام المنصة

بدأ منذ قليل المطرب أحمد جمال إحياء احتفالات ذكرى انتصارات اكتوبر المقامة أمام المنصة بمدينة نصر، بحضور الآلاف من المواطنين، حيث بدأ بغناء الأغانى الوطنية منها للراحل عبد الحليم حافظ "صورة صورة". ورفع الحضور الأعلام المصرية، مرددين هتافات لدعم الدولة والرئيس السيسى، اثناء الاحتفال بذكرى النصر العظيم، نصر أكتوبر المجيد.

مواطنون يحتفلون بنصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس بميدان الجامعة بسوهاج

شهد ميدان الجامعة بمحافظة سوهاج، احتفالية كبرى للاحتفال بنصر 6 أكتوبر المجيد ودعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور حشد كبير من المواطنين والقوى السياسية والأحزاب.

أهالى الشرقية يحتفلون بنصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس

حرص عدد من المواطنين والأحزاب السياسية بمحافظة الشرقية على الاحتفال بذكرى انتصارات 6 أكتوبر ودعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة جماعات التخريب والدمار والضلال وضد إرهاب جماعة الإخوان الإرهابية.

محمد صلاح ينافس على أجمل أهداف الدوري الإنجليزي فى شهر سبتمبر

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" عن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف فى البريميرليج خلال شهر سبتمبر الماضي، وتواجد نجمنا المصرى محمد صلاح جناح فريق ليفربول ضمن المرشحين للحصول على جائزة أفضل هدف فى البريميرليج خلال الشهر الماضى، بعدما سجل ثلاثة أهداف فى ذلك الشهر جميعها فى مباراة واحدة بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي أمام ليدز يونايتد.

الاحتفال بذكرى أكتوبر العظيم ودعم الدولة والرئيس على أنغام بشرة خير

تجمع الآلاف أمام النصب التذكاري، بمدينة نصر "المنصة"، تمهيدا للاحتفال بذكرى النصر العظيم، نصر أكتوبر المجيد، ودعم الدولة والرئيس السيسى. ورصد الخليج 365، تجمع الآلاف أمام المنصة، في بث مباشر من أمامها بالتزامن مع توافد المئات من المواطنين. ودعا عدد من الأحزاب السياسية، كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، اليوم الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.

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مصرع 28 مقاتلا سوريا من الموالين لأنقرة في كاراباخ منذ بدء الاشتباكات

أكد المرصد السورى، مصرع 28 مقاتلا سوريا من الموالين لأنقرة في كاراباخ منذ بدء الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق أعلنت أرمينيا وضع قواتها في حالة تأهب قصوى على خلفية الأزمة مع أذربيجان، في ظل الاشتباكات الدائرة الآن بين البلدين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ننفرد بالحركة الدبلوماسية الجديدة.. السفير إيهاب بدوى مساعدا لوزير الخارجية

أصدر وزير الخارجية سامح شكرى قرارا وزاريا يقضى بتولى السفير إيهاب بدوى منصب مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، والسفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير عمرو عباس مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج.

مواطنون يحتفلون بالأعلام أمام المنصة بذكرى نصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس

تزايد إقبال المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية بمحيط النصب التذكارى فى مدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ودعم الدولة والرئيس السيسى، حيث رفع المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط أجواء مبهجة.

موسيمانى يستكشف الأهلى فى جولة سريعة بـ"عربية الجولف"

حرص بيتسو موسيمانى، المدير الفنى الجديد للنادى الأهلى، على استكشاف أرجاء القلعة الحمراء فى جولة ريعة بسيارة "الجولف" داخل النادى، وذلك بعد وصوله إلى مقر النادى الأهلى بالجزيرة، والتقط موسيمانى صوراً تذكارية مع جائزة نادى القرن، ودولاب البطولات، قبل أن يعقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادى فى حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأعضاء لجنة الكرة محسن صالح وزكريا ناصف ومدير التعاقدات أمير توفيق.

أهالى شمال سيناء يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر ودعم الدولة والرئيس

نظم أهالى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء احتفالا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ودعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى فى ميدان " الكينيا" شمال المدينة.

خبراء صحة: ترامب فى خطر بسبب عمره ووزنه

قال خبراء في مجال الصحة اليوم الجمعة، إن جنس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمره ووزنه كلها عوامل تجعله أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة لمرض كوفيد-19 كما تجعل احتمال وفاته بسبب المرض حوالي 4 %.

المحتفلون أمام المنصة بنصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس يهتفون: "يحيا السيسى"

ردد آلاف المواطنين المحتشدين بمحيط النصب التذكاري بمدينة نصر، احتفالا بذكرى نصر اكتوبر المجيد، هتافات منها "يحيا السيسى.. ويا سيسي احنا اخترناك الشعب المصري كله وراك" و"تحيا مصر"٠

بايدن وزوجته يتمنيان الشفاء لترامب وميلانيا: ندعو لصحة وسلامة الرئيس وعائلته

عبر جو بايدن المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية، عن تمنياته وزوجته جيل، بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقرينته السيدة الأولى ميلانيا ترامب، بعد إصابتهما بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدًا أنهما سيواصلان الدعاء من أجل صحة وسلامة الرئيس ترامب وعائلته.