شكرا لقرائتكم خبر عن #نازلين_حبا_فى_السيسى.. مغردون: نحتفل بالرئيس والجيش والشرطة ولا عزاء للخونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - #نازلين_حبا_فى_السيسى، هاشتاج برز ضمن الهاشتاجات الأكثر تداولًا على تريند مصر بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والذى عبر المصريون من خلاله عن فخرهم وثقتهم فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك تزامنًا مع احتفالات ذكرى نصر أكتوبر العظيم، التى يحتفل بها المصريون ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2020، كما سخر المغردون من الدعوات التخريبية لجماعة الإخوان الإرهابية التى لا يستجيب إليها الشعب لثقته فى رئيسه وحكومته ودعمه لهم.

وشاركت هدى أحمد، عبر الهاشتاج بنشر صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكتبت فى تعليقها عليه: "مصر بتحتفل بالنصر.. دائما منصورة يا مصر"، كما نشر محمد أحمد، صورة للرئيس أيضًا، وعلق: "قياده حكيمه وشعب عربى أصيل وكريم.. تحيا مصر تحيا مصر".

فيما قال، مينا: "إسكندرية هتولع فى الإخوان النهارده بلا رجعه.. وهننزل نحتفل بمسيرة عطاء لبلادنا وهننزل بأولادنا.. ونحتفل بالسيسى وجيش مصر وشرطة مصر"، كما شاركت نونه السيسى، وقالت: "كل ده فى حب مصر ولا عزاء للخونة العايشين وسطنا.. بث مباشر لاحتفالات نصر أكتوبر"، وأضافت أخرى، "زى كل مرة ثورتهم ردت فى صدرهم واتقلبت يوم عيد وطنى فى حب مصر ومظاهرة لتأييد الفارس البطل السيسى".

وسخرت أخرى، من صدمة الإخوان وقناة الجزيرة القطرية، بنشر صورة للفنان سيد رجب من أحد أعماله وهو فى حالة إغماء، وكتبت فى تعليقها على الصورة، "الجزيرة لما سمعت خبر نزول المصريين"، فى إشارة للصدمة التى تلقتها القناة القطرية الداعمة للإخوان والإرهاب، كما كتب إسلام عثمان، "يخطئ من يظن أو يعتقد أن حلمنا ضعف أو صبرنا تردد، بل إنه صبر لإيضاح الحقائق للجميع ولاستجلاء الموقف لكن ليس أبداً ضعفاً أو تردد.. قد يكون الصمت أقوى من أى رد فى بعض الأحيان.. من أعظم ما قاله الرئيس السيسى".

وسخر آخر من دعوات محمد على والإخوان للتظاهر، "معلش يا جماعة جمعة الغضب انضربت.. الناس راحت المنصة أصل حكيم هيغنى"، فيما قالت دودى، "المصريين نازلين حبا فى السيسى ومش هاممهم لا كورونا ولا الحر ولا حاجة أبدًا غير إنهم بيبعتوا رسالة للعالم إنهم مع الداخلية ضد الخرفان.. شعب كياد بطبعه".

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ويشار إلى أن آلاف المصريين تجمعوا، اليوم الجمعة، أمام النصب التذكارى، بمدينة نصر "المنصة"، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، ودعم الدولة والرئيس السيسى، يأتى هذا فى وقت دعت فيه عدد من الأحزاب السياسية، كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، بالميادين الرئيسية فى المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.

وتزايد إقبال المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية بمحيط النصب التذكارى فى مدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ودعم الدولة والرئيس السيسى، ورفع المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى وسط أجواء مبهجة، وذلك بناءً على دعوة عدد من الأحزاب السياسية لكافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، بالميادين الرئيسية فى المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.

وتوافدت الأسر المصرية والشباب حاملين أعلام مصر وسط أجواء سيطرت عليها البهجة واستعادة روح الانتصارات، وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية بمحيط المنصة، كما دشن عدد من الأحزاب السياسية منصة كبرى أمام النصب التذكارى بمدينة نصر، تمهيدا للاحتفال بذكرى النصر العظيم، نصر أكتوبر المجيد، كما تم إنشاء مسرح كبير أمام البوابة الرئيسية للحديقة الدولية بمدينة نصر للاحتفال.