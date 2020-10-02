شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. احتفالات المواطنين بذكرى نصر أكتوبر العظيم ودعم الدولة والرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع الآلاف أمام النصب التذكاري، بمدينة نصر "المنصة"، تمهيدا للاحتفال بذكرى النصر العظيم، نصر أكتوبر المجيد، ودعم الدولة والرئيس السيسى. ورصد الخليج 365، تجمع الآلاف أمام المنصة، في بث مباشر من أمامها بالتزامن مع توافد المئات من المواطنين. ودعا عدد من الأحزاب السياسية، كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، اليوم الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.

من جانبه، دعا حزب الشعب الجمهوري كل أعضائه وجموع الشعب المصري، للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر العظيم، اليوم الجمعة، والاحتشاد بالميادين الكبرى فى كل محافظة، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى "المنصة" بمدينة نصر.

وقال الحزب، في بيان صادر عنه: "احتفالًا بالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة، والتي ستظل أبد الدهر عنوانًا يُبرهن على بسالة وإخلاص المواطن المصري، يدعو حزب الشعب الجمهورى كل أعضائه وجموع الشعب المصري للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، اليوم الجمعة، الموافق الثاني من أكتوبر 2020".

ودعا حزب مستقبل وطن كل أعضائه وجموع الشعب المصرى، للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر العظيم، والاحتشاد بالميادين الكبرى فى كل محافظة، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

وقال الحزب، في بيان صادر عنه: "يدعو حزب مستقبل وطن كل أعضائه وكافة جموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات بذكرى نصر أكتوبر العظيم اليوم الجمعة الثاني من أكتوبر 2020 بالميادين الرئيسية في كل محافظة، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بالمنصة في مدينة نصر".

بدوره، دعا حزب المصريين الأحرار، جموع أعضاء الحزب بالمحافظات للمشاركة فى الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيدة.

احتفالات نصر أكتوبر ودعم الدولة

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صور تذكارية للمواطنين بالمنصة

المواطنون يحملون صور الرئيس السيسى

طفلة ترفع صورة الرئيس السيسى

فرحة المحتفلين بنصر أكتوبر بانجازات الرئيس



احتشاد الجماهير بالمنصة



احتفالات انتصارات أكتوبر ودعم الدولة والرئيس



الأطفال يحملون صور الرئيس



المحتفلين بنصر أكتوبر يؤيدون الرئيس السيسى



المصريون يحتفلون بانتصارات أكتوبر ودعم الدولة والرئيس



المواطنون يتوافدون للاحتفال احتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر ودعم الدولة والرئيس



المواطنين بحفل المنصة يرفعون صور السيسى



ذكرى انتصارات أكتوبر ودعم الدولة والرئيس بمدينة نصر



صور الرئيس السيسى