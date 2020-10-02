شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يحيى احتفال ذكرى أكتوبر ودعم الرئيس والدولة أمام المنصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل المطرب أحمد جمال إحياء احتفالات ذكرى انتصارات اكتوبر المقامة أمام المنصة بمدينة نصر، بحضور الآلاف من المواطنين، حيث بدأ بغناء الأغانى الوطنية منها للراحل عبد الحليم حافظ "صورة صورة". ورفع الحضور الأعلام المصرية، مرددين هتافات لدعم الدولة والرئيس السيسى، اثناء الاحتفال بذكرى النصر العظيم، نصر أكتوبر المجيد.

وكانت دعت عدد من الأحزاب السياسية، كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، اليوم الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.

من جانبه، دعا حزب الشعب الجمهوري كل أعضائه وجموع الشعب المصري، للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر العظيم، اليوم الجمعة، الاحتشاد بالميادين الكبرى فى كل محافظة، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى "المنصة" بمدينة نصر.

وقال الحزب، في بيان صادر عنه: "احتفالًا بالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة، والتي ستظل أبد الدهر عنوانًا يُبرهن على بسالة وإخلاص المواطن المصري، يدعو حزب الشعب الجمهورى كل أعضائه وجموع الشعب المصري للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، اليوم الجمعة، الموافق الثاني من أكتوبر 2020".

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ودعا حزب مستقبل وطن كل أعضائه وجموع الشعب المصرى، للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر العظيم، والاحتشاد بالميادين الكبرى فى كل محافظة، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

وقال الحزب، في بيان صادر عنه: "يدعو حزب مستقبل وطن كل أعضائه وكافة جموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات بذكرى نصر أكتوبر العظيم اليوم الجمعة الثاني من أكتوبر 2020 بالميادين الرئيسية في كل محافظة، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بالمنصة في مدينة نصر".

بدوره، دعا حزب المصريين الأحرار، جموع أعضاء الحزب بالمحافظات للمشاركة فى الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيدة.