شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التأمينات تعلن استمرار صرف الدفعة الثانية للعلاوات الخمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم: وزير المالية يعلن سداد 203 مليارات جنيه للتأمينات والمعاشات خلال 15 شهرًا التأمينات تعلن استمرار صرف الدفعة الثانية للعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة: "اليد الممتدة لتخريب الوطن جزاؤها شرعا القطع" الأرصاد تتوقع سقوط أمطار رعدية على جنوب الصعيد غدا والعظمى بالقاهرة 32 درجة التعليم العالى تفند شائعة زيادة مصروفات الجامعات الحكومية وزير الأوقاف: نصر أكتوبر يشكل تاريخا عظيما لجيل عظيم من الشهداء Advertisements وزير السياحة يشيد بالتزام المنشآت على مستوى الجمهورية بالإجراءات الاحترازية البيئة تفتش على 2878 منشأة صناعية ضمن حملات الحد من نوبات تلوث الهواء التضامن تؤكد التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية لرعاية "أطفال وكبار بلامأوى" الكهرباء تكشف عن تلقيها 750 ألف طلب للتحويل من الممارسة للعدادات الكودية النقل تبحث الاستعانة بشركة أجنبية للتعاون فى إدارة محطة ميناء الإسكندرية متعددة الأغراض القوى العاملة تعلن صرف 429 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ 147 عاملا بشركة متعثرة

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