شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا تضع قواتها فى حالة تأهب قصوى على خلفية الأزمة مع أذربيجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أرمينيا وضع قواتها فى حالة تأهب قصوى على خلفية الأزمة مع أذربيجان، فى ظل الاشتباكات الدائرة الآن بين البلدين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

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وقبلها أعلنت حكومة أذربيجان، اليوم الجمعة، تعرض مجموعة من الصحفيين بينهم أجانب، للقصف من قبل القوات الأرمنية فى منطقة قره باغ المتنازع عليها بين الدولتين. ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية، ليلى عبد اللهيفا، أن مراسلين محليين وأجانب تعرضوا لهجوم من قبل القوات الأرمنية فى قرية جابانلي بمقاطعة تارتار.

وقال نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مسؤول عن التصعيد في أرمينيا، ويسعى للإبادة، وأضاف رئيس وزراء أرمينيا، أن تركيا تدعم القوات الأذرية ماديا وعسكريا.