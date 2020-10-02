ننفرد بالحركة الدبلوماسية الجديدة.. السفير إيهاب بدوى مساعدا لوزير الخارجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير الخارجية سامح شكرى قرارا وزاريا يقضى بتولى السفير إيهاب بدوى منصب مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، والسفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير عمرو عباس مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج. Advertisements وقالت مصادر لـ"الخليج 365" إن القرار الصادر عن وزير الخارجية سامح شكرى يقضى بتولى السفير هشام نهاد سيف الدين منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والسفير علاء الدين رشدي منصب مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، والسفير عمر عامر منصب مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش، وتولى السفير نزيه النجاري منصب مساعد وزير الخارجية والمستشار السياسى لوزير الخارجية. وأوضحت المصادر، أن القرار الوزارى يقضى بتعيين السفير طارق الوسيمي منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الأسيوية وشئون أستراليا ونيوزلندا وجزر المحيط الهادى، والسفير نبيل حبشى مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم، وتولى السفير كريم عمر شرف منصب مساعد وزير الخارجية للأمن، وتولى السفير عاصم حنفي منصب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

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