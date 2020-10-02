شكرا لقرائتكم خبر عن المحتفلون أمام المنصة بنصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس يهتفون: "يحيا السيسى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردد آلاف المواطنين المحتشدين بمحيط النصب التذكاري بمدينة نصر، احتفالا بذكرى نصر اكتوبر المجيد، هتافات منها "يحيا السيسى.. ويا سيسي احنا اخترناك الشعب المصري كله وراك" و"تحيا مصر"٠ وتزايد إقبال المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية بمحيط النصب التذكارى فى مدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. Advertisements ورفع المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط أجواء مبهجة. وكان عدد من الأحزاب السياسية، دعوا كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.

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