شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم سعيد: إصابة ترامب بـ«كورونا» ستضيف نوع من «الدراما» على الانتخابات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة «المصري اليوم»، أن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستضيف نوع من الدراما الجديدة على العملية الانتخابية الأمريكية بعد كل التطورات التي جرت خلال الشهور السابقة والمناظرة الأخيرة.

وأضاف سعيد، خلال مداخلة تليفونية مع قناة العربية، اليوم الجمعة، أن إصابة ترامب بفيروس كورونا، ستعطي نوعًا من التعاطف للرئيس وزوجته، موضحًا أن خلال هذه الجائحة جرت كثير من التطورات بالنسبة لرؤساء بعض الدول مثل بوريس جونسون وغيره من الرؤساء، فهى ليست حالة جديدة.

وأشار المفكر السياسي، إلى أن الرئيس ترامب يخوض عملية انتخابية كان يختلط فيها ترامب مع كثير من الناس في أماكن مزدحمة، وبالتالي لم يكن مستبعدًا ابدًا أن يصاب، خاصة مع إصابة هوب هيكس، مستشارة الرئيس الأميركي بفيروس كورونا، معتبرًا أنها «فتحت الباب لاستكشاف حالته هو زوجته».

وتابع دكتور عبدالمنعم سعيد، قائلا: «الرئيس ترامب كان تعرَض لكثير من الإدانة فيما يتعلق بالمناظرة الأخيرة، فربما هذا الوضع يعطي بعضًا من التعاطف معه، لكن علينا أن لا نتوقع أن هذا سيستمر طويلا لأن ترامب لا يطيق الابتعاد عن الشاشات والحديث المباشر عن طريق تويتر».

وعن إمكانية استغلال معسكر الديمقراطيين لهذه الإصابة، كون أن ترامب كان يستهين بهذا الفيروس، أوضح دكتور عبدالمنعم سعيد، أن الديمقراطيون سيسيرون على «خط رفيع» في هذا الموضوع قائلا: «إذا ما أبدوا أي درجة من درجات الشماتة مثل أن يقولوا «ألم نقل لك انك مخطىء من قبل وانك اضعت الشعب الامريكى وأن هذا هو العقاب الالهى يأتى اليك»، فإن هذه الصيغة ستضر بهم.

وأشار إلى أنه إذا جاء تعليق الديمقراطيين بصيغة أخرى بها الكثير من الحكمة تتعلق بالقضية الأساسية للشعب الأمريكي الآن وهي جائحة فيروس كورونا، فإنه سيكون الأمر مقبولا، موضحًا أنه بالرغم من أنه قد مضى وقت طويل على الجائحة داخل الولايات المتحدة، إلا أنه لا يبدو أولاً أن هناك حصار للحالة داخل الولايات المتحدة، وثانيًا أنه لا توجد قفزة حتى الآن فيما يتعلق بوجود لقاح امريكي أم لا، والاثنان يسجلون فشل للإدارة الأمريكية.

وتابع :«اعتقد أن بايدن لديه من الحصافة للتعامل مثل مع هذه المواقف فهو بالفعل تمنى لترامب ولزوجته الشفاء العاجل وهذا نوع من التوازن المتوقع».

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واختتم مداخلته قائلا :«الحملة الانتخابية لها سخونتها ويمكن لترامب أن يستفز خصومه فيما يتعلق بموضوع إصابته بفيروس كورونا وموضوعات أخرى من خلال التواصل الافتراضي».