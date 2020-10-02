شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجد الإيمان بمنطقة وش البحر بجنوب بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح أحمد زغلف، رئيس حي جنوب بورسعيد ومدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد الإيمان بمنطقة وش البحر بقرية بحر البقر، وألقى إمام المسجد خطبة عن حب الوطن والانتماء إليه والعمل والاجتهاد لتنميته.

من جانبه، نقل رئيس حي الجنوب تهنئة محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان للمصلين وأهالي المنطقة على افتتاح المسجد، داعيا المولى تعالى أن يتقبل من المتبرعين والقائمين على بناء هذا المسجد ويثيبهم خير الجزاء.