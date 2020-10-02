شكرا لقرائتكم خبر عن التصالح على 50% من مخالفات البناء في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة انجزت 50% من مخالفات البناء في المحافظة بعد أن تجاوزت طلبات التصالح 16 ألف طلب.
وأشار الشريف إلى أنه «لا يمكن مقارنة الأرقام المعلنة بعدد قرارات الإزالة وعدد طلبات التصالح، لأن المخالفات في الإسكندرية رأسية وتنحصر في تجاوز قيود الارتفاع، عكس معظم المحافظات التي لديها مخالفات أفقية، ولذلك عندما نقول إن عدد المتقدمين للتصالح لدينا حوالى 16 الف يعنى هذا اننا انجزنا حوالى 50% من المخالفات في المحافظة لأنه من الممكن أن يكون قد صدر لعقار واحد 20 أو 30 قرار إزالة».
وأوضح أن المتقدمين للتصالح دفعوا مبلغ 950 مليون جنيه جدية تصالح فقط وبذلك نكون المحافظة رقم واحد من حيث تحقيق عائد التصالح أو من حيث إنجاز التصالح على مخالفات البناء.
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