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شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي الشيخ زويد بشمال سيناء ينظمون مؤتمرًا حاشدًا لتأييد الرئيس السيسي (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظم أهالي مدينة الشيخ بشمال سيناء زويد مؤتمرا جماهيريا حاشدا بوسط المدينة للاحتفال بانتصارات السادس من أكتوبر ودعم الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث رفع المشاركون في المسيرة أعلام مصر وصور الرئيس.
شارك في المؤتمر أعضاء من اتحاد قبائل سيناء برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد قبائل سيناء، بجانب إبراهيم أبوشعيرة عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالشيخ زويد ورفح وعدد من مشايخ القبائل وعواقل المنطقة.
رفع المشاركون في المؤتمر أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعارات «تحيا مصر» ولافتات حملت كلمات «كلنا معاك» و«نعم لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي» و«لا للخونة.. لا لمثيري الشغب.. نعم للاستقرار.. نعم لدعم رئيس الجمهورية» و«اتحاد قبائل سيناء يؤيد ويبايع الرئيس».
وفوض المشاركون في المؤتمر الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشرطة المدنية في إعادة الاستقرار ومحاربة الإرهاب في جميع محافظات مصر، خاصة شمال سيناء ومحاربة الدعوات الهدامة لاستقرار الدولة بجميع مؤسساتها.
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